مجلس الوزراء يعلن تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار

متابعةً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في جميع المنافذ والمعابر البرية والبحرية والجوية بخصوص فيروس "كورونا، قرر مجلس الوزراء تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار" العراق والأردن" افرادا ومجموعات بما فيها السياحة الدينية لمدة شهر، والدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين واجراء الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوما للقادمين من هذه الدول للتأكد من سلامتهم الصحية.

وكلف المجلس وزارتي الاعلام والصحة وضع خطة إعلامية متكاملة للتوعية وطرق الوقاية من الفيروس ووزراتي التعليم العالي والتربية التنسيق مع الوزارات والجهات الداخلية والخارجية لتعزيز إجراءات الوقاية في المدارس والجامعات كما قرر المجلس إيقاف الايفادات الرسمية الخاصة بالدورات التدريبية او اية فعاليات خارجية أخرى.

واكد المجلس في جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على كافة الجهات ذات العلاقة التشدد بتنفيذ خطة وزارة الصحة للتأكد من سلامة جميع القادمين ومتابعتهم وتم الطلب من وزارتي الصحة والنقل التنسيق لإجراء الفحوصات لطواقم شاحنات الترانزيت وسفن النقل التجاري لتعزيز الإجراءات الاحترازية المتخذة.