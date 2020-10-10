مجلس الوزراء يعلن استنفار جميع الوزارات لإخماد الحرائق

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يوم السبت، استنفار جميع الوزارات والجهات التابعة لها بالتعاون مع المجتمع المحلي والاتحادات وبمؤازرة من قوات الجيش العربي السوري لإخماد الحرائق المندلعة بشكل واسع في الأحراج والأراضي الزراعية بأرياف محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.



إضافة إلى منعها من الوصول إلى المناطق السكنية والتقليل من أضرارها قدر الإمكان .



وفي اجتماع حضره 6 وزراء إضافة إلى محافظي دمشق وريفها، شدد المهندس عرنوس على تقديم الدعم اللازم للأهالي الذين اضطروا لمغادرة منازلهم من غذاء ودواء وإقامة واستعداد منظومات الإسعاف لتقديم الدعم للمحافظات المذكورة وضرورة استنهاض كل الفعاليات المجتمعية والشعبية، للمساهمة إلى جانب الجهود الحكومية في إخماد الحرائق.



و أكّد رئيس مجلس الوزراء على استنفار الوحدات الشرطية في جميع المناطق والنواحي لضبط أي مفتعل أو مسبب للحرائق وفتح الوحدات السكنية في جامعة تشرين لاستقبال الأهالي المتضررين ورفع جهوزية مشفى تشرين الجامعي لاستقبال أي حالات تتطلب العلاج إضافة إلى تعزيز جهوزية صالات السورية للتجارة والمخابز في المناطق التي تعرضت للحرائق.