مجلس الوزراء يخصص 5 مليارات ليرة لتأمين آليات وضواغط لتحسين واقع النظافة في المدن والبلدات

اعتمد مجلس الوزراء خطة وزارة الثقافة لتطوير عمل المراكز الثقافية من خلال التوسع بالبرامج الثقافية والأنشطة لتصل إلى كل المناطق والنواحي وتنظيم الفعاليات في مديريات الثقافة بشكل دوري وتنفيذ برامج موجهة للأطفال وباقي الشرائح المجتمعية بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والإعلام.



وناقش المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء واقع الاتحاد العام للتعاون السكني وتم تكليف لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء إجراء تقييم شامل لدور الاتحاد خلال الفترة الماضية وطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان منح مهلة 40 يوما للجمعيات السكنية القائمة والمتوقفة عن العمل لتسوية أوضاعها ومعاودة نشاطها.



وخصص المجلس 5 مليارات ليرة سورية لدعم وزارة الإدارة المحلية بالآليات والضواغط اللازمة لتحسين واقع النظافة في الوحدات الإدارية والمدن والبلدات حيث يتم توزيع هذه الآليات وفقا لاحتياج كل محافظة ما يشكل عاملا إضافيا إلى جانب خطة الوزارة لتصنيع الحاويات لتحسين واقع النظافة العامة.



واستعرض المجلس واقع عمليات استلام محصولي القمح والشعير والتسهيلات المقدمة في هذا الاتجاه وتم الطلب من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وضع آلية لتصدير الفائض من مادة الشعير وتم التأكيد على تقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة لذلك بما يدعم القطاع الزراعي ويساعد الفلاحين على تصريف محاصيلهم.



واطلع المجلس على خطة وزارة النقل لاستبدال لوحات السيارات وتم التأكيد على تأمين مستلزمات صناعة هذه اللوحات من المواد المتوافرة محليا وبجهود وخبرات وطنية.



وكلف المجلس وزارة السياحة التنسيق مع جميع الجهات للتوسع في مشروعات السياحة الشعبية حيث تشمل أماكن إضافية تقدم خدماتها للمواطنين بأسعار رمزية في مختلف المحافظات وأكد المجلس أهمية الاستمرار بخطة إحياء قطاع السياحة وفق رؤية متطورة في ظل الاستقرار الذي تشهده مختلف المناطق.



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