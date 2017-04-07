مجلس الوزراء يحدد الـ17 من آب موعداً لانطلاق معرض دمشق الدولي

حدد مجلس الوزراء يوم الـ 17 من آب القادم موعداً لانطلاق معرض دمشق الدولي بدورته الـ 59، وذلك خلال اجتماع عمل خاص لمجلس الوزراء من أجل وضع خطة متكاملة لانطلاق المعرض الذي ينتهي في الـ 26 منالشهر نفسه.



ووضع الاجتماع، بحسب وكالة “سانا”، عناوين أساسية لتنظيم المعرض “فيما يخص تحديد المبالغ المالية المطلوبة عبر قيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برسم رؤية مالية محددة لتكاليفه، إضافة لتحديد آلية التواصل مع السفارات والشركات في الدول الصديقة، ووضع برامج عمل متكاملة لضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من الصناعيين ورجال الأعمال من هذه الدول”.



ولفت رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى أهمية المعرض “كظاهرة اقتصادية وثقافية وسياحية وفنية ورمز اقتصادي تميزت به مدينة دمشق عبر سنوات طويلة”، مشيراً إلى “أهمية الاستعداد الجيد والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية والفعاليات الاقتصادية من القطاع الخاص لعودة التألق إلى هذا المعرض”.



ولفت خميس إلى أن “الحكومة ستوفر جميع الإمكانات لتأمين متطلبات تنظيم المعرض ونجاحه وتميزه بجميع العناوين”، مضيفاً أن “الحكومة لن تقبل إلا أن يكون المعرض متميزاً عن جميع الدورات السابقة”.



ومن الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كانت أعلنت سابقاً عن موعد جديد لانطلاق الدورة 59 من معرض دمشق الدولي، في الفترة ما بين 19 إلى 26 أيلول 2017، ليعاد تقديم الموعد إلى شهر آب بعد اجتماع مجلس الوزراء المذكور.