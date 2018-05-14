«حميميم»: لدينا بنك أهداف استراتيجية لـ«النصرة» سيتم تدميرها
جولة جديدة من «أستانا» اليوم
طلبة سوريون في الأردن ولبنان يدخلون سوريا لتقديم امتحاناتهم فيها
متابعة إخراج مسلحي ريفي حمص وحماه إلى الشمال السوري
مجلس الوزراء: لجان لإحصاء أضرار المحاصيل الزراعية
أمام الرئيس الأسد.. رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا يؤدون اليمين الدستورية
الجيش يسيطر على كامل منطقة غرب اليرموك ويضيق الخناق على داعش في «الجزيرة»
قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في إدلب
تنظيم«جيش الإسلام» يخلع ثوب الرياض ويرتدي جلباب أنقرة
تفاصيل التسويات المقبلة في سهل الغاب وريف اللاذقية
الاحتلال التركي يغير عفرين ديموغرافياً وحضارياً
المواقع العسكرية التي أصيبت في الجولان .. مواقع ضخمة.
إيران: الكيان الصّهيوني لن يُعمّر ليعيش 25 سنة مُقبلة
أمطار غزيرة في طرطوس تحدث فيضانات وسيولا جارفة في منطقة بانياس.
الجيش يدمر أوكاراً وتحصينات للإرهابيين في شمال حي الحجر الأسود جنوب دمشق

مجلس الوزراء: لجان لإحصاء أضرار المحاصيل الزراعية

قرر مجلس الوزراء اليوم تشكيل لجان مختصة لإحصاء كل الأضرار التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية بما فيها الخضار والفواكه والتبغ جراء الأحوال الجوية السائدة ووضع آلية مناسبة للتعويض على المزارعين وتقديم كافة أنواع الدعم لهم للاستمرار بنشاطهم الزراعي.

ووافق المجلس في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على تعيين نسبة 10 بالمئة من خريجي كل قسم بالمعاهد التقانية الحكومية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني على أن يتم تقييم التجربة لاحقا.

وطلب مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاستمرار بتطوير عمل المؤسسة السورية للتجارة لتكون قوة تدخل اقتصادي إيجابي بموضوع تسويق المحاصيل الزراعية وتلبية احتياجات المواطنين من كافة المواد وذلك بعد أن قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي عرضا حول واقع عمل السورية للتجارة وتقييم أدائها بعد الدمج والرؤية التطويرية للارتقاء بعملها.

وناقش المجلس مشروع قانون يقضي بتسوية أوضاع المقاسم المباعة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من القطاعين العام والخاص بما يحقق مصالح جميع الاطراف ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل توزيع الاقتطاعات التي يتم حسمها من قيمة الأقطان لصالح بعض الجهات العامة إلى نسب مئوية وذلك بهدف تحقيق العدالة والتوازن في توزيع الاقتطاعات على الجهات المستفيدة وتوفير الموارد المطلوبة لدعم زراعة هذه المادة.

 


سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.