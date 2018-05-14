مجلس الوزراء: لجان لإحصاء أضرار المحاصيل الزراعية

قرر مجلس الوزراء اليوم تشكيل لجان مختصة لإحصاء كل الأضرار التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية بما فيها الخضار والفواكه والتبغ جراء الأحوال الجوية السائدة ووضع آلية مناسبة للتعويض على المزارعين وتقديم كافة أنواع الدعم لهم للاستمرار بنشاطهم الزراعي.

ووافق المجلس في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على تعيين نسبة 10 بالمئة من خريجي كل قسم بالمعاهد التقانية الحكومية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني على أن يتم تقييم التجربة لاحقا.

وطلب مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاستمرار بتطوير عمل المؤسسة السورية للتجارة لتكون قوة تدخل اقتصادي إيجابي بموضوع تسويق المحاصيل الزراعية وتلبية احتياجات المواطنين من كافة المواد وذلك بعد أن قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي عرضا حول واقع عمل السورية للتجارة وتقييم أدائها بعد الدمج والرؤية التطويرية للارتقاء بعملها.

وناقش المجلس مشروع قانون يقضي بتسوية أوضاع المقاسم المباعة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من القطاعين العام والخاص بما يحقق مصالح جميع الاطراف ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل توزيع الاقتطاعات التي يتم حسمها من قيمة الأقطان لصالح بعض الجهات العامة إلى نسب مئوية وذلك بهدف تحقيق العدالة والتوازن في توزيع الاقتطاعات على الجهات المستفيدة وتوفير الموارد المطلوبة لدعم زراعة هذه المادة.



سانا