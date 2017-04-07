مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا يفوض إدارة ترامب بإرسال صواريخ مضادة للطائرات لإرهابييها في سورية

بعد العدوان الأمريكي السافر والموصوف على إحدى القواعد الجوية للجيش العربي السوري في المنطقة الوسطى فجر اليوم كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مجلس النواب الأمريكي أقر قانونا يفوض إدارة دونالد ترامب بإرسال صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف من طراز “مانباد” لإرهابييها الذين تطلق عليهم ما يسمى “معارضة” في سورية وذلك في خطوة جديدة تؤكد تورط واشنطن المباشر في دعم الإرهاب.



وكشفت الأحداث الميدانية والتقارير الإعلامية والاستخبارية أن الأسلحة المتنوعة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى ما يسمى “معارضة معتدلة” في سورية تنتهي بيد تنظيمات إرهابية مثل “داعش” و”جبهة النصرة” مع العلم أنه لا يوجد أي فوارق بين هذه التنظيمات على مختلف مسمياتها فهي تقتل وتسفك دماء الأبرياء في سورية بأموال وهابية وسلاح أمريكي وغربي.



وذكرت الصحيفة أن “صياغة مشروع القانون تناقض التوجيهات الدولية التي تدعمها أمريكا وتفرض حظرا على نقل أسلحة محمولة على الكتف إلى جهات لا تعتبر دولاً”.



بدوره قال ناطق باسم لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي إن “المعنيين لا يزالون يعتقدون أن إرسال صواريخ مانباد إلى سورية هو اقتراح خطر جداً ولكن الوضع متحرك هناك جداً إلى درجة أنهم ترددوا في استبعاد أي خيار يريد قائد عسكري التفكير فيه” حسب تعبيره.



يذكر أن الولايات المتحدة دعمت على مدى سنوات الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها بالمال والسلاح وأنشأت لها معسكرات تدريب في دول مجاورة وقامت بالتغطية على جرائمها بإطلاقها تسمية “معارضة معتدلة” عليها.