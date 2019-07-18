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مجلس النواب الأمريكي يرفض مبيعات أسلحة للنظام السعودي

وافق مجلس النواب الأمريكي على قرارات تمنع بيع ذخيرة أسلحة موجهة للنظام السعودي والإمارات وأحالها للبيت الأبيض فيما هدد الرئيس دونالد ترامب باستخدام الفيتو مقابل ذلك.

وبعد مرور ما يقرب من شهر على موافقة مجلس الشيوخ على 22 قراراً بعدم الموافقة على خطة ترامب لبيع أسلحة بمليارات الدولارات رغم اعتراضات الكونغرس أقر مجلس النواب أمس ثلاثة قرارات من الـ 22 اثنان منها بأغلبية 238 صوتاً مقابل 190 فيما تم تأييد القرار الثالث بأغلبية 237 صوتاً مقابل 190.


وقالت مصادر في مجلس النواب إن زعماء الديمقراطيين بالمجلس فضلوا البدء بهذه القرارات الثلاثة قبل غيرها لأن ذخائر الأسلحة الموجهة يمكن تسليمها على نحو أسرع.


وترفض القرارات الثلاثة بيع ذخائر أسلحة موجهة من إنتاج شركة ريثيون ومعدات متصلة بها للدولتين حيث يؤكد بعض النواب أنه تم استخدام هذا النوع من الذخائر لقتل أبناء الشعب اليمني.