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مجلس النواب الأمريكي يدين "التصريحات العنصرية" لترامب

صادق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على قرار يدين "التصريحات العنصرية" للرئيس دونالد ترامب، التي وجهها مؤخرا إلى عدد من النائبات الديمقراطيات من أصول أجنبية.


وجاء في نص القرار: "يدين مجلس النواب بحزم التصريحات العنصرية للرئيس دونالد ترامب، التي شرعت وعززت الكراهية تجاه الأمريكيين الجدد والناس من ذوي البشرة الملونة والخوف منهم".


وكتب ترامب سابقا على صفحته في تويتر أن "عضوات كونغرس ديمقراطيات تقدميات أتين إلى الولايات المتحدة من الدول التي تعد حكوماتها كارثة كاملة، وهي الأسوأ والأكثر فسادا في العالم كله، يعلمن حاليا الناس في الولايات المتحدة، التي تعد أعظم وأقوى دولة في العالم، كيف يجب أن تحكم الحكومة".


وأثارت هذه التصريحات انتقادات شديدة من قبل نواب الحزب الديمقراطي.


وأجرت النائبات الديمقراطيات اللواتي هاجمهن ترامب، وهي، رشيدة طليب، وألكسندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، مؤتمرا صحفيا دعن خلاله لعزل الرئيس. وتعد إلهان عمر الوحيدة بين هؤلاء النائبات المذكورات التي ولدت خارج الولايات المتحدة، في الصومال، أما الباقيات فولدن فيها.

 


المصدر: نوفوستي