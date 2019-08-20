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مجلس النواب الأردني يوصي بطرد السفير "الإسرائيلي "

وصى مجلس النواب الأردني، أمس الاثنين، الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإعادة النظر باتفاقية السلام، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة في مدينة القدس.


المجلس عقد اليوم جلسة طارئة حول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى, وحضر الجلسة عمر الرزاز رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، وأوصى بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تمس الوضع القائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني.