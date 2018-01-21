مجلس المدينة يستثمر “سفير حمص” ببدل سنوي 400 مليون ليرة

وبين مخلوف أنه وعلى مدى أشهر من العمل المشترك مع وزارة السياحة تم التوقيع على ملحق عقد لتمديد استثمار فندق سفير حمص ببدل سنوي 400 مليون ليرة سورية لكل سنة ولمدة سنتين بمبلغ إجمالي ( 800 )، مشيرا إلى أن الفندق يعتبر من الاستثمارات الهامة للمدينة وأن عائداته ستنعكس على تحسين الخدمات التي يقدمها مجلس المدينة لأهالي حمص وهو نتيجة جهد مشترك مع وزارة السياحة، وهو من جملة المواضيع التي يتم العمل عليها بين الوزارتين كتفعيل العمل في فندق شيراتون حلب وفندق دريكيش الذي سيتم افتتاحه قريبا، بما يحقق سياسة الحكومة في إعادة النظر بدراسة عائدات الاستثمارات والبحث عن استثمارات جديدة تغني خزينة الدولة وتقدم المزيد من الخدمات السياحية والترفيهية وتشكّل عائدات لمجالس المدن والبلدات والبلديات، بالإضافة لوجود خارطة استثمارية على الساحل السوري وفي كافة المحافظات بهدف دعم وتنمية الريف من خلال مشاريع استثمارية، وهذا كله يتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري ومرحلة إعادة الإعمار.