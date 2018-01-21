مجلس المدينة يستثمر “سفير حمص” ببدل سنوي 400 مليون ليرة
وقع مجلس مدينة حمص مع “الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة” ملحق عقد لاستثمار منشأة السفير السياحية في مدينة حمص ضمن اجتماع عقد في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة برئاسة وزيري السياحة بشر يازجي والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف.
وبين مخلوف أنه وعلى مدى أشهر من العمل المشترك مع وزارة السياحة تم التوقيع على ملحق عقد لتمديد استثمار فندق سفير حمص ببدل سنوي 400 مليون ليرة سورية لكل سنة ولمدة سنتين بمبلغ إجمالي ( 800 )، مشيرا إلى أن الفندق يعتبر من الاستثمارات الهامة للمدينة وأن عائداته ستنعكس على تحسين الخدمات التي يقدمها مجلس المدينة لأهالي حمص وهو نتيجة جهد مشترك مع وزارة السياحة، وهو من جملة المواضيع التي يتم العمل عليها بين الوزارتين كتفعيل العمل في فندق شيراتون حلب وفندق دريكيش الذي سيتم افتتاحه قريبا، بما يحقق سياسة الحكومة في إعادة النظر بدراسة عائدات الاستثمارات والبحث عن استثمارات جديدة تغني خزينة الدولة وتقدم المزيد من الخدمات السياحية والترفيهية وتشكّل عائدات لمجالس المدن والبلدات والبلديات، بالإضافة لوجود خارطة استثمارية على الساحل السوري وفي كافة المحافظات بهدف دعم وتنمية الريف من خلال مشاريع استثمارية، وهذا كله يتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري ومرحلة إعادة الإعمار.
بدوره أكد وزير السياحة تكامل الرؤية بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والسياحة من خلال طرح مشاريع جديدة وتوجيه الوحدات الإدارية لإقامة مشاريع سياحية تنموية، وقد شهدنا جهود كبيرة قدمتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة للعمل على ذلك، بالإضافة للوقوف على واقع المشاريع المتعثرة والمشاريع الموقعة وإعادة التوازن العقدي فيها كما تم اليوم في فندق سفير حمص عبر التدخل الإيجابي من قبل الشركات المشتركة كـ”الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة” والتوجه الأكبر لرفع مستوى الخدمات وإدارة التسويق بشكل صحيح وأن يكون هناك عائدات إضافية تنعكس على مجلس مدينة حمص وعلى الخدمات المقدمة المواطنين.
محمد راكان مصطفى – الوطن
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