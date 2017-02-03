مجلس العموم البريطاني يصوت للانسحاب من الاتحاد الاوروبي

تبنى مجلس العموم البريطاني بأغلبية كبيرة أمس مشروع القانون القاضي بإنهاء ترتيبات عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المعروفة بـ “بريكست”.



وأيد مشروع القانون كما أفادت وكالة فرانس برس 498 نائبا مقابل 114 آخرين رفضوه.



وجاء التصويت في قراءة ثانية بعد يومين من المناقشات.



وكان أغلبية البريطانيين صوتوا في حزيران الماضي لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما أثار صدمة في الاتحاد الأوروبي وتسبب بانهيار حاد في مؤشرات الأسواق المالية العالمية وتراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عشرات السنين.

وكالات