مجلس الشعب يوافق على تعديل اسم وزارة التعليم العالي

وافق مجلس الشعب على تعديل اسم "وزارة التعليم العالي" ليصبح اسمها "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، وبذلك تمت إضافة الفقرة الأخيرة على اسم الوزارة.



كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون الخاص بأهداف ومهام "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" -الذي أقر اليوم وأصبح قانوناً- والتي نصت على أن تهدف الوزارة إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.



وأكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن مشروع القانون لم يحدث وزارة جديدة بل هي موجودة لكن تم تعديل اسمها وإضاقة اسم البحث العلمي عليها



الوطن