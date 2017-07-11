مجلس الشعب ينفي تغيير الهوية السورية وسحب الجنسية

نفى مجلس الشعب معلومات انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن بطاقة هوية جديدة للمواطنين السوريين وعن سحب الجنسية ممن لا يحصل عليها.

وأكد في بيان مقتضب نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي: "لا صحة لما ينشر حول تغيير الهوية السورية وسحب الجنسية، حيث تنسب هذه الأخبار الكاذبة لموقع مجلس الشعب. ونتمنى من الصفحات والمواقع توخي الدقة وعدم نشر أخبار تدعي أنها نقلا عن صفحة المجلس دون التأكد من صفحتنا الرسمية".

وكانت تقارير متداولة ومنسوبة لمجلس الشعب أفادت بأن الحكومة السورية بصدد إصدار هوية جديدة لمواطنيها، وأنها تشترط على كل مواطن سوري العودة إلى سوريا كي يتمكن من استلامها، ولا يحق صرفها من قبل السفارات السورية في الخارج، وأن من لا يقدم طلبا لاستلام الهوية الجديدة خلال فترة محددة ستعمد السلطات على سحب جنسيته.

وانشغل السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التعليق على الشائعة، بين الغضب والذعر والحسرة، وإيضاح أن جنسيتهم يجب أن لا تتعلق بمجرد قرار أو ورقة رسمية، لأن القرار إن صح فسيعني أن الملايين ممن هاجروا خارج البلاد بفعل الحرب والمخاوف الأمنية لن يتمكنوا من إصدار بطاقات جديدة، ما سيفضي لسحب الجنسية من ملايين السوريين االمقيمين خارج البلاد، فضلا عمن يسكنون في مناطق سيطرة المعارضة في البلاد، في وقت تقول فيه الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميا حول العالم تجاوز 5 ملايين شخص.وانتشر هاشتاغ #سحب _الجنسية_السورية في "فيسبوك" و"تويتر" في نطاق محدود.