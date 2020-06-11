مجلس الشعب يقر قانوناً خاصاً بالأطباء البيطريين

أقر مجلس الشعب مشروع قانون خاص بالأطباء البيطريين رفع بدل أتعاب النقابة عن كل ذبيحة من الحيوانات الكبيرة من الأبقار والجمال أو الصغيرة وهي الأغنام والماعز إضافة إلى الطيور.



وتضمن التعديل الذي شمل بعض أحكام القانون الخاص بخزينة تقاعد الأطباء البيطريين إنه تبلغ بدل أتعاب عن كل ذبيحة من الحيوانات الكبيرة “أبقار، جمال” ٥٠ ليرة و٢٥ ليرة عن كل رأس غنم أو ماعز ومثلها عن كل ذبح ١٠٠ طير مقابل أن تسهم النقابة بالإشراف على عمل المسالخ “بعدما كان السعر القديم هو خمس ليرات للأبقار والجمال وذبح كل ١٠٠ طير وليرة للأغنام والماعز”.



ونصت التعديلات أنه يستحق الأعضاء المحالون على التقاعد معاشاً تقاعدياً أساسياً لمن أتم ثلاثين سنة فأكثر في مزاولة المهنة مضافاً إليه نسبة “٢بالمئة” من المعاش التقاعدي الأساسي عن كل خدمة بعد خدمة ثلاثين سنة شريطة أن يكون قد سدد عنها التزاماته المالية كافة.



وبينت التعديلات أنه يوقف صرف المعاش التقاعدي للعضو إذا فقد شرطاً من شروط الإحالة على التقاعد وتسترد منه المبالغ التي تقاضاها من دون حق إضافة إلى غرامة قدرها “١٠بالمئة” من هذه المبالغ، “وهذه الغرامة لم تكن في القانون السابق”.



ولفتت إلى إنه يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي للمتقاعد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ وصول الإضبارة إلى الخزانة مستكملة الأوراق الثبوتية شريطة ألا تتجاوز المدة شهرين بين وصول الإضبارة إلى الخزانة وصدور القرار. الوطن