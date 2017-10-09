مجلس الشعب يعلن عن بدء آلية عمل جديدة مع الحكومة لحل قضايا المواطنيين

أحيا مجلس الشعب في جلسته اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس ذكرى حرب تشرين التحريرية وما حققه الجيش العربي السوري من إنجازات وانتصارات في حرب تشرين وفي حربه اليوم ضد الارهاب العالمي.

حيث بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على روح القائد المؤسس حافظ الأسد وارواح شهداء الوطن.

وفي كلمة السيد رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ أكد أن إحياء ذكرى حرب تشرين التحريرية ليس مجرَّد طقس سنوي لاستعادة الأمجاد، وإنَّما حافز على شحذ الهمم.

حيث أشار السيد رئيس المجلس أن حرب تشرين التحريرية واحدة من أهمِ إنجازات التصحيح، بقيادة بطل التشرينين القائد المؤسس حافظ الأسد وتقدم السيد حموده صباغ بأسمَى آيات الإجلال والتقدير لذكرَى القائد المؤسس حافظ الأسد ولروحِه ولإرثِه النضالي الخالد، كَما تقدم بآيات الإجلال إلى أرواح شهداء تشرين الأبطال وشهداء كل المعارك، خاصة التي تخوضها سورية اليوم ضد الإرهاب.

ولفت السيد رئيس مجلس الشعب أن سوريةَ بحكمة السيد الرئيس بشار الأسد وبطولات جيشنا الباسل استطاعوا أن يقفوا بصمود أمام أعتى حرب إرهابية.

واختتم السيد حموده صباغ كلمته بقوله “التحية إلى أرواح شهدائنا الأبرار رمز صمودنا وعنوان كبريائِنَا… تحية إلى شعبنَا العظيم وقائده المقدام السيد الرئيس بشار الأسد”.

بدوره أكد السيد نجدة أنزور نائب رئيس مجلس الشعب أن الحرب التي تحدث بسوريه اليوم لا تشبه حرب تشرين التحريرية لأنها حرب قذرة وفيها أكثر من عدو وليس فقط العدو الصهيوني وفيها أكثر من جبهه تخوضها سورية، وطالب السيد أنزور أن ترد بطولات حرب تشرين التحريرية في المناهج وأن يهتم بها ثقافياً من قبل وزارة الاعلام السورية بالقيام بإنتاج أعمال عن حرب تشرين التحريرية، لأهمية هذه الذكرى الخالدة العظيمة ولكي تترسخ في عقول أجيال المستقبل.

كما أكد السادة الأعضاء على أهمية نصر تشرين على العدو الصهيوني الذي تطلب أن يكون الشعب يد واحدة بل والعالم العربي كله وخصوصاً الدور المصري العروبي، عندما كان العالم العربي وجهته واحدة وعدو واحد هو الاحتلال الصهيوني، حيث كان درساً للمستقبل يجب أن تستفيد منه الأجيال القادمة، وأكد السادة أعضاء المجلس أن البوصلة للسوريين لن تتغير وهي فلسطين.

واستذكر السادة أعضاء المجلس مآثر الصمود المشرف والروح المعنوية العالية التي عاشها السوريون بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد، وأشار عدد من السادة الأعضاء إلى بطولات قواتنا المسلحة التي تحارب الإرهاب وتضحي بأرواحها من أجل الوطن، وأكبروا استبسالهم في ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف، مقاومين الظلم الذي وقع على الشعب السوري حيث أنهم أصبحوا درع، ليس فقط من أجل الوطن بل من أجل الانسانية جمعاء بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وعبر السادة أعضاء المجلس عن تقديرهم وفخرهم بالقوات المسلحة التي أفشلت كل خطط الدول التي تدعم وتمول وتسلح الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، وأكد الأعضاء أن فجر الانتصار بات قريباً بفضل الجيش العربي السوري الذي أكد أن لا أحد يمكنه أن ينال من سورية وشعبها أبداً، بفضل رجاله الساهرة المضحية بأرواحهم. وترحم السادة أعضاء المجلس على الشهداء وتمنوا الشفاء العاجل للجرحى.

من جانب آخر نقل السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب السيد عبد الله عبد الله باسم السيد المهندس عماد خميس رئيس الوزراء والسادة الوزراء تقدمهم بالتهنئة الحارة على ثقة السادة أعضاء مجلس الشعب بانتخابهم رئيس مجلس الشعب، معبرين عن تمنياتهم له بالقيام بهذه المهمة على أكمل وجه.

كما أكد السيد الوزير عبد الله عبد الله أن وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب تعمل حالياً بآلية جديدة تهدف لنقل كل مطالب الشعب لأنها محقة ولمتابعة شؤون المواطنين بين المجلس والحكومة لحل هذه القضايا.

ولفت السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أنه ايماناً بالتكامل بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية أعلن أنه سيقوم بتقديم تقرير دوري عن العمل الحكومي عن اجتماعات مجلس رئاسة الوزراء تحت قبة مجلس الشعب كي يطلع السادة أعضاء المجلس على كافة الأعمال.

وشرح السيد رئيس مجلس الشعب أنه يُعمل حالياً على بدء آليات عمل جديدة مع الحكومة في حل قضايا وهموم المواطنين، والاطلاع على رؤيا الوزير وتطرح على السادة الأعضاء بشكل خطي وتدرس من قبلهم لمتابعتها والوقوف على مانفذ منها وما لم ينفذ.

كما أحال مجلس الشعب عدد من مشاريع القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسة جواز النظر بها دستورياً وهي:

مشروع القانون الخاص بمنح الشهادات البحرية ، وإلغاء القانون رقم /57/ لعام 2001.

مشروع القانون المتضمن تعديل الرسوم والغرامات الواردة في بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /65/ لعام 2013 الناظم لاستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات.

كما تخلل الجلسة عرض لأنشطة مجلس الشعب خلال الفترة الماضية من اصدار بيانات وزيارات للوفود إلى مجلس الشعب والوفود من المجلس إلى الدول للمشاركة بالفعاليات البرلمانية.

وعلقت الجلسة إلى يوم غد الاثنين التاسع من شهر تشرين الأول الساعة الثانية عشرة ظهراً.

حضر الجلسة السيد وزير الزّراعة والإصلاح الزّراعي المهندس أحمد القادري، والسيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

المصدر:المكتب الصحفي لمجلس الشعب