مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية

تابع مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور مناقشة مواد مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية.

ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المادة 27 من مشروع القانون التي تشترط في العضو المنتخب للمؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين أن “يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات”.

وبالنسبة لإحدى مهام مجلس النقابة الواردة في المادة 33 من مشروع القانون التي تنص على “حل المنازعات التي تقوم بين أعضاء النقابة وتسوية الخلافات التي تقع بينهم وبين الآخرين وديا” اقترح عدد من الأعضاء ألا يكون هناك إلزام بأن يتم حل الخلافات “وديا” لأنه من الممكن اللجوء إلى “القضاء المختص أو التحكيم” وفي النهاية تم تعديل الفقرة بالأكثرية لتصبح “السعي إلى حل النزاعات التي تقوم بين أعضاء النقابة وتسوية الخلافات التي تقع بينهم وبين الآخرين وديا”.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.

حضر الجلسة وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.