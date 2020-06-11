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مجلس الشعب.. تحديد المنح المجانية السنوية المخصصة من كل مؤسسة تعليمية مرخصة

أقر مجلس الشعب خلال جلسته الثالثة من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي الثاني اليوم برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 17/5/2020 المتضمن تحديد المنح المجانية السنوية المخصصة من كل مؤسسة تعليمية مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته .

وأقر تعديل الفقرة هـ من المادة 7 من القانون رقم 8 لعام 2005 الخاص بعقود مبايعات ومبيعات وزارة الدفاع وأعطت الأحقية لوزارة الدفاع بعد تعديل الفقرة المذكورة تأمين احتياجاتها من جهات القطاع العام بالأسعار الرسمية المحددة من قبل الدولة بموجب فواتير مهما بلفت قيمتها على أن تقدم كامل الكمية المطلوبة دون التقيد بأحكام هذا القانون في حال إذا كانت الاحتياجات تستند إلى تعرفة رسمية وإذا كانت الاحتياجات محصورا انتاجها أو توزيعها أو تقديم خدماتها بإحدى الجهات العامة .

وتؤمن الإدارة باقي الكمية وفق الطرق الأخرى المقررة في القانون رقم 8 لعام 2005 في حال وجود أسباب تبرر عدم قدرة الجهات العامة المعنية على تقديم كامل الكمية المطلوبة .

رفعت الجلسة وحضرها عبدالله عبدلله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة الحادية عشرة من صباح غد الخميس.