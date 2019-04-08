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مجلس التعليم العالي يصدر قرارات جديدة

أصدر مجلس التعليم العالي قراراً سمح بموجبه للحاصل على الشهادة الثانوية في عام القبول نفسه في مفاضلة التعليم المفتوح إذا تجاوز عمره الـ 24 عام، وإذا لم يسمح له معدله في الثانوية القبول في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات أو معهد تابع إلى المجلس الأعلى للتعليم التقاني


وصدر قرار آخر يعامل بموجبه العاملون من أعضاء نقابة العمال الدائمون في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة أو المرتبط بها، وأبناؤهم المقبولون في التعليم الموازي أو المفتوح في الدرجة الجامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا، معاملة أعضاء نقابة المعلمين وأبناؤهم لجهة الرسوم بدءاً من العام الدراسي 2019-2020


ويمنح تعويض المعيشة لأعضاء الهيئة التدريسية العرب والأجانب والمحاضرين والمتعاقدين من السوريين والعرب والأجانب الذين يتم التعاقد معهم وفقا لأحكام المواد (112- 114-115) من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته.


وطلب مجلس التعليم إلى جميع الجامعات الخاصة بمدينة دمشق العودة إلى مقراتها الدائمة مع بداية العام الدراسي 2019-2020، والطلب إلى جامعتي الاتحاد الخاصة (فرع الرقة) وجامعة الجزيرة الخاصة العمل على نقل مقرهما المؤقت إلى خارج مدينة دمشق م بداية العام 2019-2020.

 


الوطن