مجلس التعليم العالي يصدر تعليمات التسجيل في درجة الدكتوراه

أصدر مجلس التعليم العالي قراراً تضمن تعليمات التسجيل في درجة الدكتوراه في الجامعات والمعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي بمن فيهم أعضاء الهيئة الفنية.



ووفق القرار يجب على الطالب أن يرفق طلب تسجيله بوثيقة غير عامل (إذا كان غير موظف) إضافة إلى قرار منحه إجازة دراسية أو إيفاداً من الجهة التي يتبع لها وكتاب موقع من الوزير المختص إذا كان الطالب عاملاً في إحدى الجهات العامة يتضمن “الموافقة على دوام الطالب وفق البرنامج المعتمد للدوام المحدد في الأنظمة النافذة من ناحية نسبة الدوام المطلوبة وتنفيذ جميع الأعمال التي تكلفه بها الكلية المعنية كحضور مناقشات السيمنار التي تجري في الكلية والمراقبات الامتحانية وتدريس بعض الساعات وغيرها من الأعمال التي تعد من مستلزمات الحصول على هذه الدرجة وذلك ضمن الدوام الرسمي”.



وتراعى الأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وأنظمة الدراسات العليا بالنسبة إلى الطلاب المسجلين في درجة الدكتوراه في كليات الطب.



وبموجب هذا القرار ينهى العمل بقرار المجلس السابق الذي يشترط تفرغ الطالب خلال السنة الأولى وحصوله على إجازة خاصة بلا راتب من مكان عمله لمدة عام كامل على الأقل.