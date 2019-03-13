مجلس الأوقاف والمقدسات الإسلامية بالقدس يدين مخططات تهويد الأقصى

أدان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المسجد الأقصى مشددا على صمود الفلسطينيين في وجه مخططات الاحتلال لتهويده.



وجدد المجلس في بيان اليوم نقلته وكالة معا التأكيد على أن مبنى مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى المبارك مشيرا إلى ضرورة العمل الفوري على ترميمه من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة إعمار المسجد الأقصى دون أي تدخل من سلطات الاحتلال.



وشدد المجلس على صمود الفلسطينيين وتمسكهم بإفشال مخططات سلطات الاحتلال والمستوطنين لتهويد الأقصى.



وتصعد قوات الاحتلال سياستها العدوانية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك من خلال حملات الاقتحام والاعتقال والأبعاد عن المسجد في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.