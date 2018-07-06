مجلس الأمن يفشل في تبني بيان حول الوضع في جنوب غرب سورية

فشل مجلس الأمن الدولي أمس في تبني بيان صحفي حول الوضع في جنوب غرب سورية بسبب عدم اجماع اعضاء المجلس .

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بعد انتهاء اجتماع مغلق لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن وجود خلافات بين أعضاء المجلس وقال للصحفيين: إنهم يركزون على وقف الاعمال القتالية ونحن نركز على محاربة الإرهابيين وأشار نيبينزيا إلى أن لدى الجانب الروسي تساؤلات بشأن أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية لافتا إلى أن روسيا توجهت إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للحصول على معلومات دقيقة.

وقال نيبينزيا: إننا موافقون على ضرورة ضمان نقل المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.

يشار إلى أن وفدي السويد والكويت طلبا في نهاية الاجتماع المغلق حول اليمن مناقشة المجلس للحالة في جنوب سورية تحت بند “ما يستجد من أمور”.

واعتادت الدول الغربية في مجلس الأمن الدعوة إلى مثل هذه الاجتماعات للاستماع إلى إحاطات يقدمها بعض مسؤولي الأمم المتحدة الذين يتعمدون تقديم معلومات مغلوطة وأرقام مبالغ بها بهدف تشويه حقيقة ما يجري على الأرض مع كل تقدم للجيش العربي السوري في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة في محاولة منها لرفع معنويات هذه المجموعات المنهارة والتشويش على هذا التقدم .