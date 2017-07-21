مجلس الأمن يدرج "جيش خالد بن وليد" المرتبط بتنظيم داعش على قوائم المنظمات الإرهابية

أضاف مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس 8 أشخاص ومنظمات إلى قائمة العقوبات الخاصة بالتنظيمين الإرهابيين تنظيم داعش و"القاعدة" بمن فيهم مسلحون من القوقاز.

واعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2368 بالإجماع. وأكدت الوثيقة على ضرورة تنفيذ التدابير المقررة سابقا من قبل مجلس الأمن الدولي ضد داعش و "القاعدة"، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة بحق مجموعة محددة من الافراد والمنظمات.

وتضم القائمة السوداء الدولية: "محمد تامتومو، وسلسيت الطباب وجيش خالد بن الوليد ومالك روسلانوفيتش بارخانويف ومراد مارغوشفيلي واومان رحمان وجون الاقصى ومكتب تبديل العملات الصعبة (حنيفة)" في سوريا.

ومدد مجلس الأمن الدولي كذلك تفويض مجموعة مراقبة الالتزام بنظام العقوبات المفروضة ضد داعش و"القاعدة" لمدة 24 شهرا منذ لحظة انتهائها في ديسمبر 2019.

وأشار نائب الممثلة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة ميشيل سيسون أن القائمة تضم بعض رؤوس داعش في جنوب شرق آسيا والمسلحين الأجانب من القوقاز والشركات التي تمارس التبديل غير المشروع للعملات وبعض الفصائل المرتبطة بداعش في سوريا.