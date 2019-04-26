حجو : 60 ألف جثة شهيد مدني و100 ألف جريح خلال سنوات الحرب..
البيان الختامي لـ”أستانا 12″: تنفيذ اتفاق سوتشي والقضاء على الإرهاب في إدلب
بحماية الاحتلال التركي .. أول مقر لـ “الائتلاف” داخل سوريا منذ إنشائه
مرفأ «عالمي» في طرطوس: إعادة هيكلة... وترقّب في أرواد!
الجيش يحصد عشرات الإرهابيين في الشمال والطيران الروسي يكثف غاراته ضدهم
زيلينسكي يطيح بوروشنكو: أوكرانيا مستعدة للحوار مع روسيا
18 غارة للطيران الروسي تدك مواقع النصرة في ادلب
نصر الله :أعداء سورية يحاولون تنفيذ مخططاتهم العدوانية عبر العقوبات
دولار «السوداء» يتخطى عتبة 560 ليرة
أنباء عن إعداد «قوات سورية الديمقراطية-قسد» شن هجوم على الجيش العربي السوري
حوار مع نبيل صالح
موسكو تقدم لدمشق مقترحات لحل أزمة الوقود وتنتظر القرار!
روسيا تستأجر ميناء طرطوس لمدة 49 عاما
الرئيس الأسد يستقبل ألكسندر لافرينتييف مبعوث بوتين إلى سوريا
رئيس جمهورية القرم: نعتزم تصدير القمح والمنتجات النفطية إلى سورية
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

مجزرة جديدة للعدوان السعودي في الضالع

ارتكب مرتزقة العدوان السعودي مجزرة جديدة بحق اليمنيين اليوم عبر قيامهم بإعدام 17 مدنياً في مدينة الضالع جنوب اليمن.
وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: إن مرتزقة العدوان أعدموا 17 مواطناً من أصحاب المحلات التجارية والفنادق في مدينة الضالع عقب اعتقالهم وإيداعهم أحد السجون التابعة لهم.


وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه مطار الحديدة وأماكن متفرقة من منطقة 7 يوليو واستهدفوا بالأسلحة المتوسطة كلية الهندسة بمديرية الحالي وقصفوا مناطق متفرقة من مديرية التحيتا.


وفي محافظة لحج شن طيران العدوان غارات على مناطق الحيدين والشريجة بمديريتي القبيطة وعبس في محافظة حجة ومنطقة مجازة في عسير.