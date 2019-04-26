مجزرة جديدة للعدوان السعودي في الضالع

ارتكب مرتزقة العدوان السعودي مجزرة جديدة بحق اليمنيين اليوم عبر قيامهم بإعدام 17 مدنياً في مدينة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: إن مرتزقة العدوان أعدموا 17 مواطناً من أصحاب المحلات التجارية والفنادق في مدينة الضالع عقب اعتقالهم وإيداعهم أحد السجون التابعة لهم.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه مطار الحديدة وأماكن متفرقة من منطقة 7 يوليو واستهدفوا بالأسلحة المتوسطة كلية الهندسة بمديرية الحالي وقصفوا مناطق متفرقة من مديرية التحيتا.



وفي محافظة لحج شن طيران العدوان غارات على مناطق الحيدين والشريجة بمديريتي القبيطة وعبس في محافظة حجة ومنطقة مجازة في عسير.





