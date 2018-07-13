مجزرة جديدة للتحالف الدولي في دير الزور

تعرضت منطقة البوكمال بريف دير الزور، الليلة الماضية، لقصف جوي من جانب طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

واستهدف القصف الجوي الأمريكي، بلدتي الباغوز فوقاني والسوسة على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف البوكمال بمحافظة دير الزور، السورية وتسبب بوقوع مجزرة قتل فيها، أكثر من 30 مدنيا وجرح العشرات، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وتدمير العديد من البيوت.

وقالت مصادر محلية، إن عدد القتلى مرشح للزيادة بسبب الحالات الحرجة لمعظم الجرحى ولصعوبة إخراجهم من تحت الأنقاض من جراء القصف المتواصل على البلدتين.

وبينت المصادر أن القصف الجوي ألحق دمارا كبيرا في البلدتين حيث انهارت عشرات المنازل السكنية على رؤوس قاطنيها .



ودحضت المصادر، مزاعم التحالف باستهداف إرهابيي"داعش"، وأشارت إلى أن الغارات تهدف إلى الضغط على الأهالي الرافضين لدخول قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من واشنطن إلى بلداتهم.

المصدر: سانا