مجزرة جديدة لـ التحالف الأمريكي راح ضحيتها 45 شهيداً مدنيا في الرقة

ارتكب طيران “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة مجزرة جديدة أمس استشهد جراؤها 45 مدنياً في حي التوسعية بمدينة الرقة.

وأفادت مصادر أهلية بأن طيران “التحالف” بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي قام بالاعتداء على مبنيين سكنيين في حي التوسعية بمدينة الرقة ما تسبب بسقوط أكثر من 45 مدنياً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي ومنازلهم.

وكان طيران “التحالف” ارتكب أمس مجزرة بحق المدنيين في قرية بقرص فوقاني ومدينة البوكمال بريف دير الزور راح ضحيتها 12 مدنيا أغلبهم أطفال ونساء.

وتواصل طائرات “التحالف” الأمريكي سلسلة اعتداءاتها على المدنيين في منطقة الجزيرة وارتكاب المجازر بحقهم حيث وثق الشهر الماضي عدة مجازر في سجله الحافل بالعدوان على السوريين من استهدافه مدرسة في مدينة الرقة لجأ اليها عدد من الأسر هرباً من إرهاب “داعش” إلى قصف منازل الأهالي في قرية بقرص فوقاني ومدينة البوكمال بريف دير الزور واعتداءاته بقنابل محرمة دولية ومزودة بالفوسفور الأبيض على أطراف بلدة صور بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

ويستمر “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن من خارج مجلس الأمن الدولي بقصف منازل المدنيين حيث وثق في سجل مجازره الشهر الماضي أيضا قصف منازل المواطنين في حارة البدو بمدينة الرقة واعتداءاته على قرية الشهابات بريف دير الزور ما تسبب باستشهاد 11 مدنيا من عائلة واحدة.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين أكثر من مرة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالعمل على حل “التحالف الدولي” والعمل على وضع حد لعدوانه ومجازره بحق المدنيين في سورية وإلزام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب.

المصدر: سانا