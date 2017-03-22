مجريات معارك جوبر ليوم الأربعاء ساعة بساعة

حالات القنص في شارع فارس الخوري ومنطقة كراجات العباسيين شرقي دمشق مصدرها معمل الغزل (الشركة الخماسية) والتي لا تزال عصابات القاعدة تحتلها حتى اللحظة.



الماكينة الإرهابية السعودية الموجودة في الغوطة الشرقية إن كان في جوبر أو عربين أو في عين ترما، لا زالت تمطرنا برشقات من الهاون بفواصل زمنية متباعدة.

يسمع بين الحين والآخر إشتباكات متقطعة بعيدة نسبياً من جهة عمق جوبر الشمالي (أقرب إلى القابون وأوتستراد حرستا)، ولا يزال سلاح الجو ينفذ غارات على محور معمل كراش وعمق جوبر مساهماً بحماية أكبر للأحياء السكنية شرق العاصمة.. يتبع



الإرهابيون يستهدفون بالرصاص المتفجر فريق الإخبارية في شارع فارس الخوري وإصابة مصور سانا ماهر شمس الدين برصاص الإرهابيين خلال تغطيته للتطورات في منطقة العباسيين..يتبع

وحدات من قواتنا تتصدى للمحاولات المتكررة لإرهابيي النصرة والتنظيمات التابعة لها لفك الطوق عن المجموعات الإرهابية المحاصرة في منطقة معامل الغزل شمال جوبر..يتبع

مصدر عسكري: وحدات من قواتنا تخوض اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية شمال جوبر وتستهدف تجمعاتهم ومحاور تحركهم في عمق جوبر والمناطق المحيطة..يتبع

مصدر عسكري: العمليات في جوبر أدت إلى مقتل أكثر من 150 إرهابياً بينهم اجانب ومتزعمون وإصابة المئات وتدمير 3 عربات مفخخة وقتل 7 انتحاريين قبل وصولهم إلى نقاط الجيش..يتبع

المسلحون يفرون من معمل النسيج والغزل والجيش يستمر بملاحقتهم باتجاه سادكوب.. يتبع

- فتح الطرق باتجاه ساحة العباسيين، وعودة خط صيدنايا دمشق دويلعة كراجات للمرور من ساحة العباسيين والعودة باتجاه الزبلطاني.

سقوط ثلاث قذائف، اثنتان في منطقة العباسيين، وواحدة في منطقة الزبلطاني..يتبع

مصدر عسكري: العمليات العسكرية في جوبر أدت إلى تدمير وأعطاب 3 دبابات و4 عربات مدرعة و5 مرابض هاون و3 مدافع و15 عربة مزودة برشاشات مختلفة العيارات..يتبع

الساعة 14 : إنتهت العملية العسكرية الخاطفة شرق دمشق، وتوجت بإعادة فرض طوق العاصمة بالكامل.