مجريات المعارك على حدود جوبر أولا بأول

المجموعات الإرهابية في جوبر تجدد هجومها على نقاط الجيش السوري بتفجير سيارة مفخخة فجر اليوم على محور كراش - جوبر..يتبع



الجيش السوري يستهدف نقاط الهجوم وطرق الأمداد بقذائف المدفعية والصواريخ الثقيلة..يتبع



الطيران الحربي بدأ قبل قليل طلعاته الجوية مستهدفا عصابات النصرة في جوبر..يتبع



المجموعات الإرهابية تستهدف أحياء العباسيين والعدوي ومساكن برزة بقذائف صاروخية والرصاص المتفجر، وضجيج المعارك المسموع في ارجاء العاصمة صادر عن اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية في محور الكراش ـ جوبر ..يتبع

شارك 200 انغماسي في الهجو الأول الذي بدأته عصلبات النصرة أول أمس.. يتبع

قام الإرهابيون بإطلاق قذائف صاروخية وهاون ورصاص متفجر على مناطق مساكن برزة وجرمانا والكباس وشرقي التجارة والعباسيين .

الجيش يرد بالصواريخ القصيرة المدى و أصوات ضربات المدفعية الثقيلة تسمع في انحاء دمشق ، كما يقوم الطيران الحربي بتفيذ طلعات وضربات لأماكن تمركز الإرهابيين منذ الصباح وحتى اللحظة ، ولا صحة لما يتم تروجيه من قبل مواقعهم عن أي تقدم للإرهابيين ، وقد أكد مصدر ميداني قبل قليل أنه تم قتل وجرح العشرات من المهاجيمن ويتم التعامل مع الهجوم من قبل الجيش..يتبع

إصابة لاعبي نادي الشرطة حمود الحمود وعزيز اوصمان من جراء سقوط قذائف هاون على مقر إقامة لاعبي الشرطة في نادي الضباط في مساكن برزة ..يتبع

وحدات من الجيش والقوات المسلحة تضيق الخناق على المجموعات الإرهابية المتسللة في محيط المغازل شمال جوبر وتوجه ضربات مركزة تستهدف تجمعات الإرهابيين ومحاور تحركهم في عمق جوبر.. يتبع

أصيب 15 شخصا بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة بالقذائف على منطقة مساكن برزة وحي الشاغور بدمشق.



وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته “اعتدوا صباح اليوم بعدد من القذائف الصاروخية على منطقة مساكن برزة ما تسبب بإصابة 12 شخصا بجروح”.



وأشار المصدر إلى “سقوط قذائف صاروخية أطلقتها مجموعات إرهابية على حي الشاغور واسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة” مبينا أن الاعتداءات أدت إلى “وقوع اضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.



وأصيب 4 أشخاص بينهم طفلان بجروح متفاوتة أمس جراء اعتداءات إرهابية بقذائف الهاون على حيي القيمرية وتشرين بدمشق..يتبع

تراجعت الآن حدة الإشتباكات على محور جوبر-كراجات العباسيين شرق العاصمة بعد تسع ساعات من المعارك المتواصلة، والتي لم توفر فيها المجموعات نوعا من الإرهاب إلا وإستعملوه بدءا بعربة مفخخة يقودها انتحاري في تمام الساعة 5:08 صباحاً إلى قصف المباني السكنية القريبة من حي جوبر بقذائف الهاون والتي لم تتوقف حتى اللحظة، دون أن يتمكنوا من تحقيق أي تقدم.



الإنتشار الأمني والعسكري في الأحياء الشرقية للمدينة ومحيطها جيد جداً، وكذلك إنتشار سيارات الإسعاف والإطفاء تحسباً لأي حرائق أو إصابات طارئة.



الطرقات الرئيسية المؤدية إلى الأحياء الشرقية مغلقة حرصاً على سلامة "المارين" دون إغلاق ساحة العباسيين ( في سبيل بعص جمهور المعارضة :)، والطريق الوحيد المتاح لسكان المنطقة يمر عبر شارع بغداد.

وحدات من الجيش العربي السوري تقتل قناصا تابعا ل "فيلق الرحمن" كان متواجدا في معمل مدافئ الشمس ويعيق تقدم الجيش في المنطقة.. يتبع

انفجار قذيفة هاون في احد الأبنية السكنية بمنطقة العباسيين..يتبع

كامل النقاط في الطرف الشمالي لحي جوبر ( شركة الكهرباء - الغزل - كراش ) تحت السيطرة من جديد ، ويوجد بناء واحد هو ( البناء 11) يحاصر الجيش مجموعة المسلحين فيه تاركا لهم خيار الموت او الاستسلام.

كراجات العباسيين لم تخرج عن سيطرة الجيش بالمطلق، وشارع فارس الخوري (من ساحة العباسين وحتى الكراجات) يتعرض لسقوط قذائف..يتبع

شيعت مدينتا حمص و طرطوس كوكبة من الشهداء الميامين الذين نالوا شرف الشهادة في المعارك مع تنظيم القاعدة في محيط دمشق و هم :

الشهيد العميد ركن شريف رسلان ـ الشهيد ـ النقيب هادي حبيب ـ الشهيد الملازم نبراس توفيق ـ الشهيد البطل مهند عبود ـ الشهيد البطل علي الغميقي ـ الشهيد البطل علي نيوف ـ الشهيد البطل حمزة بركات ـ الشهيد البطل مهند عبود ـ الشهيد البطل مجد قيس ـ الشهيد البطل يوسف الإبراهيم ـ الشهيد البطل إبراهيم الديب ـ الشهيد البطل علاء نزيهة ـ الشهيد البطل عدنان المنجد ـ الشهيد البطل ملهم الجوراني ـ الشهيد البطل هاني بركات ـ الشهيد البطل يوسف وسوف ـ الشهيد البطل سامر ديب ـ الشهيد البطل اسماعيل شبلي ـ الشهيد البطل حيدر صقور .



بالإضافة إلى كوكبة من شهداء اللاذقية وجبلة والقرداحة لم نحصل على اسمائهم.. يتبع

قذائف صاروخية على حي المزة 86 ..يتبع

إصابة مراسلي الميليشيات المسلحة وقناة "اورينت" في جوبر ..يتبع