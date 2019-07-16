مجدداً..النظام التركي يعتقل 35 عسكرياً

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 35 عسكرياً بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه هذه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز عام 2016.



ونقلت وكالة “الأناضول” الناطقة باسم النظام التركي عن مصدر أمني، قوله: إن الادعاء العام في أنقرة أصدر مذكرات اعتقال بحق 48 ضابطاً في الخدمة من سلاح الجو التركي، وتم تنفيذ عمليات اقتحام ودهم في 17 محافظة أسفرت عن اعتقال 35 عسكرياً حتى الآن.



وأضاف المصدر: إن عمليات البحث عن الـ 13 عسكرياً الآخرين لا تزال متواصلة حتى الآن.