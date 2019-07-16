المعلم يتسلّم أوراق اعتماد سفير إندونيسيا
أردوغان يتحدث عن تحضيرات مرتقبة لنظامه في تل أبيض وتل رفعت!
رداً على اعتداءاتها على محردة.. الجيش يصلي «النصرة» ناراً حامية
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية
الميليشيات الكردية تحشد في شرق الفرات تخوفاً من عدوان تركي
الشرطة السورية تفتتح نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق
عملية «تخريبية» جديدة تستهدف البنية التحتية النفطية لحمص
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح بطاقة تكريم للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بتعديل مواد من قانون خدمة العلم
دمشق تحذر الأوروبيين من عواقب زيادة تواجدهم العسكري في سوريا
«الحشد الشعبي» ينقل شاحنات بضائع من البوكمال إلى العراق
مجلس النواب الأميركي يمنع ترامب من شن حرب على إيران
نصر الله يحذر السعودية والإمارات من أن المشاركة في أي حرب على إيران ستؤدي إلى تدميرهما
وسط معارك «جيب إدلب» تحضيرات «أستانا» و«الدستورية» مستمرة
صد هجوم بطائرات مسيرة للمسلحين على قاعدة حميميم في سوريا
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

مجدداً..النظام التركي يعتقل 35 عسكرياً

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 35 عسكرياً بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه هذه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز عام 2016.


ونقلت وكالة “الأناضول” الناطقة باسم النظام التركي عن مصدر أمني، قوله: إن الادعاء العام في أنقرة أصدر مذكرات اعتقال بحق 48 ضابطاً في الخدمة من سلاح الجو التركي، وتم تنفيذ عمليات اقتحام ودهم في 17 محافظة أسفرت عن اعتقال 35 عسكرياً حتى الآن.


وأضاف المصدر: إن عمليات البحث عن الـ 13 عسكرياً الآخرين لا تزال متواصلة حتى الآن.