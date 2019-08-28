مجانا من الرابعة والنصف بعد الظهر.. مسارات وأوقات انطلاق باصات المعرض

بهدف تأمين نقل زوار مدينة المعارض مجانا من دمشق وريفها إلى أرض مدينة المعارض وبالعكس طوال فترة انعقاد معرض دمشق الدولي بدورته الحالية، حددت وزارة الإدارة المحلية والبيئة موعد انطلاق الباصات “الخاصة والعامة” عند الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر من مراكز الانطلاق، وحتى آخر رحلة عودة من مدينة المعارض ليلا وفق المسارات التالية:



المسار الأول: تحت جسر الرئيس “من تحت الجسر – سميرآميس – الحجاز باتجاه المتحلق الجنوبي – مدينة المعارض” بعدد 35 باصا.



المسار الثاني: ساحة باب توما “الشيخ رسلان – باب شرقي – عقدة البيطرة – طريق المطار – مدينة المعرض” بعدد 15 باصا.



المسار الثالث: ركن الدين جانب مشفى ابن النفيس “ابن النفيس – كراجات العباسيين – عقدة البيطرة – طريق المطار – مدينة المعارض” بعدد 15 باصا.



المسار الرابع: مشروع دمر “دوار الكنيسة – طلعة القصر يمينا – المتحلق الجنوبي – طريق المطار – مدينة المعارض” بعدد 15 باصا.



المسار الخامس: مزة “أوتوستراد المزة أمام صالة الجلاء – المتحلق الجنوبي – طريق المطار – مدينة المعارض” بعدد 10 باصات.



المسار السادس: جرمانا “ساحة السيوف – الطريق الواصل لطريق المطار – مدينة المعارض” بعدد 10 باصات.



المسار السابع: صحنايا موقف الكازية “عقدة صحنايا – أتوستراد درعا – المتحلق الجنوبي – مدينة المعارض” بعدد 10 باصات.



المسار الثامن: كراج السيدة زينب – دوار المطار – مدينة المعارض بعدد 10 باصات.



المسار التاسع: مركز انطلاق السومرية “المركز – المتحلق الجنوبي – طريق المطار – مدينة المعارض” بعدد 10 باصات.



المسار العاشر: برامكة “سانا – القدم – محطة قطار القدم” بعدد 10 باصات.



المسار الحادي عشر: محطة وصول القطار في مدينة المعارض “محطة وصول القطار في الجسر الخامس إلى مدينة المعارض” بعدد 10 باصات.



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