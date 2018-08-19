متى يجلس طفلك؟

يقول المثل الشعبي: "ابن الأربعة ربعوه، وإذا ما قعد لا تغصبوه، وبنت الستة ستتوها، وإذا ما قعدت لا تغصبوها"، ويعني من هذا المثل أن نبدأ محاولات جلوس الطفل بمفرده في سن أربعة أشهر للولد، وفي سن ستة أشهر للبنت، ولكن ماذا يجيب العلم والطب عن سؤال:متى يجلس الطفل؟في هذه السطور نوضح النقاط التالية بخصوص موعد جلوس الطفل بمفرده فتابعيها:

- يجلس الطفل عادة بعد الشهر الخامس من عمره.

- لا تحاولي قبل ذلك أن تعودي طفلك على الجلوس.



- معظم الأطفال يجلسون وحدهم ما بين الشهر الخامس والتاسع.



- لا تقارني طفلك بأطفال الآخرين، فكل طفل لديه قدراته الحركية ومهاراته المختلفة.



في البداية لن يجلس الطفل متوازناً، وعليك سنده ووضع الوسائد الخفيفة حوله، ثم بعد ذلك سيجلس بمفرده في حال اتبعت النصائح الخاصة بالتمهيد لذلك.



يجب أن تكون عضلات رقبته وظهره قوية لكي يستطيع أن يجلس وحيداً، وهذا لن يحدث ما لم تقومي بوضع الطفل على بطنه منذ ولادته، ففي هذه الحالة سوف يقوم برفع رأسه لكي يستطلع العالم حوله.



عندما يجلس مستنداً على الوسائد، قومي بوضع ساند بين قدميه يساعده على التوازن.



لا يعني تأخر طفلك حتى الشهر التاسع من الجلوس بمفرده أنه يعاني من تخلف ما، فقط انتظري وبعد ذلك توجهي إلى الطبيب.