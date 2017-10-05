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متى استخدمت سوريا لأول مرة منظومة بانتسر اس1 المضادة للصواريخ

 استخدمت سوريا لأول مرة منظومة بانتسر اس1 المضادة للصواريخ, حيث قام الجيش العربي السوري بإستعمال المنظومة لضرب أهداف صاروخية جوية.
و جاء الإستعمال بعد قيام "داعش" بإستهداف المدنيين في السلمية بصواريخ غراد بشكل متكرر و خلال العمليات العسكرية الأخيرة لتحرير ريف حماه الشرقي, إستقدم الجيش العربي السوري منظومة بانتسر اس 1 . و في أول إستعمال للمنظومة ضد صواريخ غراد تمكنت المنظومة من إسقاط صاروخين من طراز غراد و دمرتهم في الجو قبل وصولهم الى الهدف.

و من الجدير ذكره أن إستعمال بانتسر اس1 في حماه جاء بعد أنباء عن نشر سورية و روسيا صواريخ اس 350 متوسطة المدى و صواريخ اس 400 بعيدة المدى في محافظة حماه.

و يذكر بأن منظومة بانتسر اس1 إستعملت سابقاً لإسقاط طائرات مسيرة بدون طيار, و كذلك تناقلت وسائل الإعلام أن إسقاط الطائرة التركية في مياه المتوسط تم بواسطة مدفعية منظومة بانتسر اس 1.

يشار الى ان منظومة بانتسر اس 1 الروسية وبحسب المعلن عن مواصفاتها فهي مصممة لإسقاط كل شيء يطير بما فيه الصواريخ المجنحة, و تستطيع إسقاط الأهداف على ارتفاع 15 كلم و بمدى يصل الى 20 كلم و هي منظومة دفاع جوي قصيرة المدى مخصصة للدفاع عن المنشآت العسكرية و المدنية , وكل عربة صاروخية مزودة بـ 12 صاروخ ارض-جو بسرعه 1300م\ث و بمدفع مزدوج بمدى 4 كلم و ارتفاع 3 كلم بقوة نيران 2500 طلقة\دقيقة.