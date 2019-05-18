متلازمة الحبل السري (nuchal cord)

متلازمة الحبل السري أو الحبل القفوي هي حالة صحية تحدث عندما يلتف الحبل السري حول رقبة الجنين بزواية 360 درجة.

هذه الحالة الصحية لا تعد شائعة جداً، ولكنها أكثر عرضة للحدوث خلال الأسبوع الرابع والعشرين والسادس والعشرين من الحمل.



يعد السبب الرئيسي لإلتفاف الحبل السري حول الجنين بدرجة 360، هو الحركة الزائدة للجنين، وهناك بعض الأسباب الطبية التي ترفع من خطر الإصابة بالحبل القفوي، وهي:



. طول الحبل السري بشكل فوق الطبيعي



. ضعف مبنى الحبل السري



. زيادة السائل السلوي



. الحمل بأكثر من جنين واحد.



عادة لا يشكل التفاف الحبل السري حول رقبة الجنين أي مخاطر صحية وفي الحالات التي يشكل فيها الحبل القفوي خطراً، فيكون ذلك متمثلاً في تغير نبضات القلب بشكل غير طبيعي لدى الطفل عند الولادة.



هذا الأمر قد يكون ناتجاً عن انخفاض تدفق الأكسجين والدم إلى الجنين خلال المخاض، وعلى الرغم من ذلك يتمكن معظم الأطفال من النجاة.



يتم تشخيص هذه الإصابة من خلال فحص روتيني بالموجات فوق الصوتية وعادة لا يتم إعطاء الحامل أي علاج في هذه الحالة إلا أن كان هناك خطر على الجنين أو الأم وفي هذه الحالات قد يطلب الطبيب الخضوع لعملية قيصرية ولكنها نادرة.