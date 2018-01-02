كل المحاور مفتوحة أمام تقدم الجيش في إدلب وميليشيات تركيا تهب لنصرة “النصرة”
إبراهيم: البدء بتأهيل داريا لعودة 100 ألف مواطن
إصـدار شهادات للإيداع قـريباً
العماد علي عبدالله أيوب وزيرا جديدا للدفاع
أضرار مادية في محطة محردة لتوليد الكهرباء جراء اعتداءات إرهابية
المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على ضاحية حرستا بريف دمشق وأحياء سكنية في درعا
مروحيات أمريكية تنقل “دواعش” من جنوب الحسكة إلى جهة مجهولة
بوتين مهنئا الأسد بالأعياد: سنواصل دعم سوريا بكل ما يمكن
وحدات الجيش تستعيد السيطرة على بلدة عطشان و4 قرى وعدد من التلال بريف حماة
عام سقوط «داعش»: تحولات عسكريّة كبرى... و«ستاتيكو» سياسي
البيت الأبيض يؤكد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران
اكتشاف مقبرتين جماعيتين لشهداء مدنيين وعسكريين أعدمهم (تنظيم داعش) بريف الرقة
إخراج عشرات المسلحين مع بعض أفراد عائلاتهم من منطقة بيت جن بريف دمشق
استشهاد مصور قناة “سما” وإصابة مراسلها بنيران الإرهابيين بريف إدلب
إنجاز الترتيبات النهائية لتنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة في منطقة بيت جن

متظاهرون في إيران يستخدمون السلاح ضد الشرطة والأمن يعتقل مثيري الشغب

 

قتل شرطي وأصيب 3 آخرون بنيران أطلقها متظاهر من بندقيته خلال تظاهرة في مدينة نجف أباد بمحافظة أصفهان.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل الشرطي وإصابة زملائه، قائلا أن المتظاهر استخدم بندقية صيد في خامس يوم من الاحتجاجات التي تشهدها مدن إيرانية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أمس الأحد في كلمة له حق الشعب بالتظاهر والاحتجاج مفرقا بينها وبين العنف وتدمير الممتلكات العامة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الأمن الإيرانية “اعتقال عدد من مثيري الشغب وملاحقة آخرين”، مؤكدة أنه سيتم التعامل معهم بحزم.

وتشهد بعض المدن الإيرانية احتجاجات شعبية تتخللها ارتكابات عنيفة ودموية من بعض المتظاهرين الملثمين، فيما وصلت حصيلة الاشتباكات بينهم وبين حفظ الأمن والنظام إلى 12 قتيلا منذ انطلاق الاحتجاجات قبل 5 أيام، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.

المصدر : وكالات

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.