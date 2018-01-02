متظاهرون في إيران يستخدمون السلاح ضد الشرطة والأمن يعتقل مثيري الشغب

قتل شرطي وأصيب 3 آخرون بنيران أطلقها متظاهر من بندقيته خلال تظاهرة في مدينة نجف أباد بمحافظة أصفهان.





وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل الشرطي وإصابة زملائه، قائلا أن المتظاهر استخدم بندقية صيد في خامس يوم من الاحتجاجات التي تشهدها مدن إيرانية.





وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أمس الأحد في كلمة له حق الشعب بالتظاهر والاحتجاج مفرقا بينها وبين العنف وتدمير الممتلكات العامة.





وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الأمن الإيرانية “اعتقال عدد من مثيري الشغب وملاحقة آخرين”، مؤكدة أنه سيتم التعامل معهم بحزم.





وتشهد بعض المدن الإيرانية احتجاجات شعبية تتخللها ارتكابات عنيفة ودموية من بعض المتظاهرين الملثمين، فيما وصلت حصيلة الاشتباكات بينهم وبين حفظ الأمن والنظام إلى 12 قتيلا منذ انطلاق الاحتجاجات قبل 5 أيام، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.



