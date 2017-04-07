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متطوع في الهلال الأحمر يلقى مصرعه نتيجة سقوط “مظلة معونات” على رأسه بدير الزور

لقى متطوع في الهلال الأحمر العربي السوري مصرعه يوم الأربعاء بعد سقوط سلة مساعدات غذائية على رأسه في مدينة دير الزور المحاصرة.

وأفادت مصادر محلية في دير الزور أن “محمد الوردي” وهو أحد متطوعي فرع الهلال الأحمر العربي السوري بديرالزور، “توفي نتيجة سقوط مظلة محملة بالمواد الغذائية عليه بشكل مباشر أثناء عملية إسقاطها من قبل الطيران المروحي”.

وتعتبر الإسقاطات للسلل الغذائية في مدينة دير الزور الطريقة الوحيدة حالياً لتزويد السكان باحتياجاتهم، في ظل الحصار الذي يفرضه تنظيم “داعش” على المدينة التي يحتل قسماً منهاً وجزءاً كبيراً من ريفها.

المصدر: الخبر

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