متطلبات وشروط الحصول على المنحة الهندية مستمرة والبريد إلكتروني ضروريا

استمرت مديرية النافذة الواحدة في وزارة التعليم العالي في متابعة استلام طلبات الاشتراك بمفاضلة المنح الدراسية المقدمة من جمهورية الهند للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) حتى تاريخ قريب من نهاية الشهر الماضي. وحول هذا العرض من المنح الذي يعتبر استثنائيا والأول من نوعه في المنطقة والعالم بأن تطلب الدولة المانحة ألف منحة لعام دراسي واحد بعد أن كانت هذه المنحة تقدر بـ 25 منحة دراسية متبادلة سنويا بين الجانبين السوري والهندي. وبحسب الدكتورة سحر الفاهوم معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي: تأتي هذه المنح ضمن برنامج قدمته الحكومة الهندية لمساعدة سورية في مرحلة إعادة الإعمار من خلال تأهيل الكوادر البشرية اللازمة في مختلف المجالات وذلك انطلاقا من عمق العلاقات التاريخية التي تربط شعبي البلدين الصديقين. ويعكس رغبة الهند بتعزيز التعاون العلمي مع سورية وتقديم الدعم لها حيث يربط البلدين الصديقين عدد من الاتفاقيات العلمية والتعاون.





وبينت الدكتورة الفاهوم أن المنح الدراسية المقدمة حاليا جيدة ومستواها عال وتشمل اختصاصات متنوعة جدا مثل المعلوماتية والتقانات والطاقة والتغذية والتمريض والحقوق والتاريخ واللغات واختصاصات أخرى مشيرة إلى أن لغة الدراسة المعتمدة في الجامعات الهندية هي اللغة الإنكليزية. مؤكدة على حرص الوزارة من خلال برنامج بناء القدرات المعتمد لديها على دعم الاختصاصات النادرة والقليلة وإيفاد أكبر عدد ممكن من الطلاب لدراستها ولهذا عمدت الوزارة إلى تمديد فترة تقديم طلبات الاشتراك بمفاضلة المنح بهدف إعطاء الطلاب أكبر فرصة ممكنة والاستفادة بالشكل الأمثل من المنح المقدمة حيث إن سورية بأمس الحاجة للكوادر المؤهلة والمتخصصة.





إلا أن موضع القبول النهائي للطالب في هذا المنح مرتبط حصرا بموافق الجهة المعنية في جمهورية الهند وهناك تنويه جديد اصدرته وزارة التعاليم العالي لكافة الطلاب المتقدمين إلى إعلانات المنح الهندية للمرحلة الجامعية الاولى والدراسات العليا للعام الدراسي 2018/2019 تبين فيه ضرورة استكمال متطلبات الحصول على المنحة حيث يتعين على كافة الطلاب المتقدمين إلى الإعلانات المذكورة أعلاه الولوج –بصورة دائمة- إلى البريد الالكتروني الذي دونه كل طالب في طلب الترشيح للمنحة عند تقدمة للإعلان وذلك للتقيد بما يردهم من الجانب الهندي وإتباع كافة الخطوات التي يطلبها، علماً أن ذلك شرط لاستكمال متطلبات الحصول على المنحة. كما يتعين على كل من الطلاب الذين لم يزود الوزارة بأي إيميل حتى تاريخه ارساله بالبريد الالكتروني الخاص بهم على نحوٍ عاجل جداً وذلك على البريد الالكتروني.





ومن الجدير ذكره أن هذه المنحة تشمل اختصاصات المعلوماتية والتقانات والطاقة والتغذية والتمريض والحقوق والتاريخ واللغات والكثير من الاختصاصات الأخرى باستثناء الاختصاصات الطبية، وأن الوزارة سمحت للطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية (إجازة و/أو ماجستير صادر عن جامعة غير سورية) بالتقدم الى منح الدراسات العليا شريطة إرفاقها بصورة عن قرار تعادل صادر عن مديرية تعادل الشهادات في وزارة التعليم العالي. كما سمحت للطلاب الحاصلين على درجة إجازة بناءً على شهادة ثانوية غير عامة (شرعية- صناعية- زراعية- تجارية- نسوية- مهنية...الخ) بالتقدم إلى منح الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه في هذا الإعلان شريطة أن تكون درجة الإجازة متوافقة مع الشهادة الثانوية الحاصلين عليها وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية.

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