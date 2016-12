متصفّح «تور» لتجاوز الرقابة والتتبع

يشكّل متصفّح «تور» نسخة معدّلة للخصوصية من متصفح «فايرفوكس»، الذي تنتجه «موزيلا». هو مجاني ومفتوح المصدر، يمكنك من تصفح الانترنت بشكل مُجهَل، ويمكنك أيضا من تجاوز الرقابة، والمراقبة.

بعض مميزات متصفح «تور» انه يقوم بتعمية عنوان «أي بي» الخاص بك، ما يمكنك من تصفح الانترنت بشكل مجهل تماما. كما يمكنك من تجاوز الرقابة على الشبكة، ويتيح لك الدخول إلى المواقع المحجوبة في بلدك. لا يحتوي على ملفات متابعة، ولا يقوم ببيع بياناتك الشخصية.

يعمل متصفح «تور» على شبكة «تور»، وهي شبكة تشاركية من عشرات الآلاف «إن لم يكن أكثر» من الأجهزة، التي يشاركها متطوعون حول العالم.

في كل مرة يشغّل «تور» يتصل المتصفح بالشبكة عن طريق ثلاثة أجهزة (على الأقل)، ويكون الاتصال بكل جهاز مشفرًا. وفي كل مرة يدخل المستخدم بموقع معين، يظهر أكثر من «أي بي» لا تتضمن الـ «أي بي» الخاص بالمستخدم، ولذلك يستحيل تتبعه.

يساعد «تور» على تصفح المواقع المحجوبة وعدم اعطاء أي بيانات لمزود الخدمة. لكن عليك أن تعرف، أن البرامج التي تستخدمها، والتي تتصل بالإنترنت، لا يغطيها المتصفح. إن كنت تريد تشفير باقي اتصالاتك، عليك أن تقوم بتحميل برنامج شبكة تور، عن طريق الرابط التالي (check.torproject.org). سيقوم «تور» بتشفير كل بياناتك لكن في حال استخدامك لأي متصفح آخر، لن ينجح التشفير.

تحميل واستخدام «تور»

قم بفتح موقع «تور». اختر رابط نظام التشغيل الذي تستخدمه، من الاختيارات الموجود تحت أيقونة التحميل والتي تعطيك اختيارات بين «ويندوز»، و «لينوكس»، و «الماك أو أس». قم باختيار نسختك، حسب نظام تشغيلك، ونوع معالج البيانات الذي تستخدمه (64 أو 32). ملحوظة: أغلب المعالجات في الأجهزة الحديثة، سواء كانت «انتل» أو «أي إم دي»، تكون 64. أنقر على الرابط الذي اخترته، وقم بحفظ البرنامج، على جهازك.

افتح المجلد الذي حفظت متصفح «تور» في داخله. قم بالنقر عليه، اختر اللغة التي تفضلها، والمسار الذي تريد أن تنصب متصفح «تور» فيه.

قم بالنقر على (Install)، سيبدأ البرنامج بعدها في التنصيب على الجهاز. ستظهر لك رسالة اكتمال التنصيب قم بالضغط على انتهاء.

بعد اكتمال التنصيب، ستظهر لك شاشة، تخيّرك بين الاتصال المباشر، في حال كان «تور» متاحًا في بلدك، أو الاتصال غير المباشر، في حال كان «تور» محجوبًا في بلدك.

ستظهر بعدها شاشة تخبرك أن متصفح «تور»، يقوم بالاتصال بالشبكة. بعد قليل، تفتح أمامك شاشة، تهنئك باتصالك بالشبكة.

لاختبار المتصفح، اضغط على الرابط (Test Tor Network). ستظهر لك فيما بعد، شاشة التأكيد أن الشبكة تعمل. لكن ماذا تفعل إن كانت شبكة «تور» محجوبة في بلدك؟ أنقر على أيقونة متصفح «تور» ستظهر شاشة الاتصال، تضغط بعدها على Open Settings ثم تختار Configure وتضغط Yes م Next. تظهر أمامك شاشة تحتار فيها: Connect with provided bridge.

مالك مصطقى

المصدر: السفير