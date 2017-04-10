متسلل يطلق 156 صفارة إنذار في أنحاء دالاس
قال مسؤولون في مدينة دالاس إن متسللاً إلكترونياً أطلق جميع صفارات الإنذار لمدة نحو 90 دقيقة في واحدة من أكبر عمليات التسلل المعروفة لنظام صفارات الإنذار.
وأطلقت صفارات الإنذار البالغ عددها 156 صفارة، والتي عادة ما تستخدم للتحذير من الأعاصير والظروف الجوية الخطيرة.
وقال روكي فاز مدير إدارة الطوارئ بالمدينة: إن صفارات الإنذار أوقفت عندما أغلق المهندسون نظام صفارات الإنذار يدوياً، وأضاف: «عند هذه المرحلة، يمكن أن نخبركم بقدر كبير من الثقة بأن شخصاً ما من خارج نظامنا استطاع التسلل وتشغيل الصفارات».
المصدر: رويترز
إرسال تعليق جديد