متزعم "فيلق الرحمن" مع 6000 إرهابي جلهم من النصرة في ليبيا

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن نحو 6 آلاف إرهابي بينهم 1600 من تنظيم "النصرة" وصلوا إلى الأراضي الليبية قادمين من إدلب بإشراف تركيا.



المسماري، وخلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الاثنين، أكد أن الإرهابيين الذين وصلوا للقتال كمرتزقة لدى النظام التركي وللدفاع عن حكومة الوفاق الإخوانية في طرابلس، يرغبون في الانتقال من ليبيا إلى أوروبا، مشيرا إلى أن جنسياتهم تتوزع بين سوريين وعراقيين وليبيين.



وصرح المسماري بمجموعة من أسماء من قال إنهم متزعمون وصلوا ليبيا، لافتا إلى أن حكومة الوفاق أهدت كلا منهم مبلغ قدره مليون دولار.



وذكر المسماري أسماء المتزعمين الإرهابيين الواصلين إلى ليبيا، وبينهم متزعم تنظيم "فيلق الرحمن" الإرهابي الذي غادر غوطة دمشق قبل عامين إلى إدلب المدعو عبد الناصر شمير، وهم:



1- الاسم الحركي أبو الفرقان - سليماني تركيا، وهو القائد العام للقوات التركية والمرتزقة الأجانب في ليبيا.



2- عقيد غازي وهو ضابط في المخابرات التركية مهمته قيادة عمليات الجيش التركي وموجود حاليا في قاعدة معيتيقة، ويتكلم العربية بطلاقة.



3- مصطفى الشيوخ، ضابط برتبة نقيب، ويشغل منصب قائد لواء الشمال وهو من الإخوان المسلمين ويتردد بين تركيا وسورية وليبيا.



4- سيف أبو بكر بولاد، وهو الطفل المدلل لأبو الفرقان.



5- أبو معاذ رحال محمد رحال وهو المرافق الشخصي للعقيد غازي ويشغل منصب آمر العمليات التركية بقاعدة معيتيقة.



6- محمد حافظ، مسؤول قسم تجنيد المقاتلين الأجانب إلى ليبيا ويتبع فيلق المجد.



7- العقيد معتز رسلان، قائد جيش النخبة، قائد الفيلق الأول، من الإخوان المسلمين.

8- ياسر عبد الرحيم، أحد أذرع أبو الفرقان بالجانب السوري وهو قائد فيلق المجد ويتبع فكر الإخوان المسلمين.



9- أبو أحمد نور، القائد العام للجبهة الشامية وقائد الفيلق الثالث.



10- النقيب عبد الناصر شمير، قائد فيلق الرحمن.



11- فهيم عيسى، قائد فرقة السلطان مراد، وهو المرافق الشخصي للمدعو أبو الفرقان.

وجدد المسماري التأكيد على أن "الجيش الوطني الليبي سيرد بقوة على أي خرق أمني، وأن القوات على أهبة الاستعداد".



المصدر : RT