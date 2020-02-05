متخصص في جراحة العظام يتحدث عن ظاهرة تقوّس الأرجل عند الأطفال

أوضح الأطباء أن ظاهرة الإصابة بتقوّس الأرجل تعتبر من بين الإصابات الشائعة لدى الأطفال حديثي الولادة والتي يمكن تشخيصها في سن العام ونصف العام.



ووفقاً لوكالة “فارس”، فإن المتخصص الإيراني في جراحة العظام قاسم فتحي، قال: إن “هذه الظاهرة تلاحظ لدى الأطفال من ذوي فئة عمر العام ونصف العام وتعد طبيعية وتزول تدريجياً أثناء النمو”.



ولفت إلى أن الإصابة بتقوس الأرجل تتراجع وتعود إلى الوضع الطبيعي في سن الرابعة أو السادسة، موضحاً أن بعض الحالات تكون تبدو بشكل غير طبيعي حيث ينبغي عرضها على الطبيب المختص بهدف تلقّي العلاج.



وأكد أن هذه الظاهرة أي تقوس الأرجل لا تعد مشكلة وراثية بل تظهر في بعض الحالات بشكل غير طبيعي وتحتاج إلى تلقي العلاج.



وختم فتحي كلامه معتبراً أن انخفاض كمية فيتامين D وعجز غدة التيروئيد من بين أسباب الإصابة بهذه الظاهرة وأحياناً تعد الإصابة بتقوس الأرجل ناجمة عن نقص في الهيكل العظمي أو مشكلة صحية ما