متحف سويسرى يستعد لافتتاح معرض إسلامي بصور للرسول

رغم الاعتراضات الكثيرة من قبل عدد كبير من المسلمين، والذى يعلمها متحف زيتبيرج فى زيوريخ بسويسرا، إلا أنه تحدى كل ذلك وأعلن بدء استعداده لافتتاح معرض عن الأيقونات الإسلامية التراثية بما فيها المخطوطات التى تتضمن صورا للنبى محمد عليه السلام، و وهذا ما أكدته مجلة "أبولو"، قائلة: إن القائمين على المعرض يعلمون أن المسلمين يحرمون رؤية نبيهم فى صور، لكنهم يقولون لا يمكننا عدم إظهار هذه الأيقونات مطلقًا.



وأشار موقع "أبولو"، لابد من إلقاء الضوء على الشخصية التى أثرت على العالم بأثره وكانت دائما تحت النظر، يقصدون النبى محمد، والقائمين على المعرض على علم تام بما حدث من قبل من رد فعل غاضب ضد الرسومات التي نشرت للنبى محمد، ومن ذلك ما الحادث الإرهابى الذى تعرضت له صحيفة شارلى إبدو في عام 2015 بعدما تعرضت لهجوم قتل على إثره أربعة من كبار الفنانين العاملين في المجلة، لكن الذى يمنع من تكرار ذلك الحدث أن المعرض لا يسعى لتشويه النبى محمد، لكنه يسعى لرصد صورته من كتب التراث.



متحف ريتبرج هو متحف فى زيورخ بسويسرا، يعرض الفن الآسيوى والأفريقي والأمريكي، حيث إنه المتحف الفني الوحيد الذي يركز على الفن والتصميم غير الأوروبيين في سويسرا، وثالث أكبر متحف في زيورخ ، والأكبر الذى تديره المدينة نفسها، وفى عام 2007 استقبل ما يقرب من 157 ألف زائر.



أسس متحف ريتبرج، مطبعة داخلية بعد وقت قصير من تأسيسها عام 1952، في البداية نشر كتالوجات عن الأعمال الفنية الأسيوية والأفريقية للمتحف، بالإضافة إلى دراسات قصيرة فى بعض الأحيان، وزاد نشاط النشر فى المتحف منذ عام 1985.