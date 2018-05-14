متابعة إخراج مسلحي ريفي حمص وحماه إلى الشمال السوري

تحرك بعد ظهر اليوم عدد من الحافلات تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم من جسر الرستن باتجاه ريف إدلب وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق القاضي بإنهاء الوجود الإرهابي في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، حيث تم تسيير 30 حافلة تقل نحو 1500 من الإرهابيين وعائلاتهم من جسر الرستن إلى إدلب بعد اجراءات تفتيش صارمة تم خلالها التدقيق في اللوائح الاسمية لمنع الارهابيين من إخراج أي شخص من الأهالي تحت الضغط والتهديد.

وهذه الحافلات هي جزء من الدفعة الخامسة المقرر إخراجها من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي وتم تسييرها بشكل جماعي بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري على أن يتم تسيير باقي الحافلات في وقت لاحق.



ومايزال العمل مستمراً لتجهيز المزيد من الحافلات في منطقتي الحولة وتلبيسة وإخراجها عبر ممر الرستن حيث تخضع قرب جسر المدينة لعمليات التفتيش النهائية قبل تجميعها في النقطة النهائية لنقلها دفعة واحدة لاحقاً.

ودخلت عشرات الحافلات من مدينة حمص باتجاه منطقتي الحولة وتلبيسة لإخراج مجموعات من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم.

وذكر مصدر ميداني أن قرى القنطرة الشمالية والقرباطية والمزازة والدمينة وعزالدين والسطحيات وديرفول وعيدون أصبحت خالية من الإرهاب تماماً بعد إخراج جميع الإرهابيين منها بعد منتصف الليلة الماضية بواسطة 53 حافلة عبر ممر الرميلة إلى إدلب.

وتم أمس إخراج 33 حافلة تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم عبر ممر الرستن باتجاه شمال سورية بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة تنفيذاً للاتفاق الذي أعلن التوصل إليه في الأول من الشهر الجاري.

ويقضي الاتفاق بإخراج جميع الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع عائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية ودخول الجيش وعودة جميع مؤسسات ودوائر الدولة إلى المنطقة إضافة إلى فتح الطريق الدولي حمص-حماة وتأمينه من وحدات الجيش.

المصدر: سانا