مبيعات شركة سكر حمص تتجاوز ملياري ليرة في ستة أشهر

بلغت مبيعات شركة سكر حمص خلال النصف الأول من العام الجاري نحو مليارين و147 مليون ليرة من منتجاتها من السكر والخميرة والصابون والزيت والكحول.



وأوضح مدير الشركة المهندس عبدو المحمود أنه تم إنتاج أكثر من 11 ألف طن من السكر الأبيض الناتج عن تكرير السكر الأحمر الخامي لافتاً إلى أن المعمل بحالة تشغيل جيدة بعد أن تمت إعادة إقلاعه منتصف أيار الماضي بعد توقفه القسري لنحو سنتين لحين تصريف كامل مخزون الشركة من السكر الأبيض.



وبين المحمود أنه تم تشغيل معمل الزيت خلال شهري آذار ونيسان الماضيين وتم تكرير 230 طن زيت دوار خامي نتج عنها 203 أطنان زيت دوار مكرر معبأة بعبوات سعة 16 كغ وتم التعاقد مع إحدى الجهات العامة لبيعها كامل الكميات المكررة لافتاً إلى أن المعمل متوقف حالياً عن تصنيع زيت القطن لحين تجميع كميات بذور القطن التي يتم توريدها إلى الشركة من محلج الوليد.



ولفت مدير الشركة إلى أنه تم خلال الفترة المذكورة إنتاج 3192 طناً من الخميرة الطرية وتم توريدها لمحافظات حمص وطرطوس واللاذقية وحماة علماً بأنه يتم تشغيل المعمل بكامل طاقته الإنتاجية فيما تم إنتاج 94 طناً من الصابون خلال الفترة ذاتها.



يذكر أن شركة سكر حمص تضم أربعة معامل هي “السكر والخميرة والكحول والزيت” وهي من أقدم شركات القطاع العام بحمص.

سانا