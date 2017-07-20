مبيعات بالمليارات للخيوط القطنية في اللاذقية

بيّن منذر درويش مدير الشركة العامة للخيوط القطنية أن قيمة مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 3 مليارات ليرة بكمية 2000 طن وبنسبة تطور 193% عن النصف الأول من العام الماضي، كما بلغت قيمة الإنتاج من الخيوط الممشطة والمسرحة عن النصف الأول 4 مليارات ليرة تقريباً.



وأضاف درويش: إن الخيوط القطنية متوفرة بجودة عالية وأسعار منافسة، ولا توجد صعوبات في الشركة سوى عدم استقرار التيار الكهربائي الذي يؤثر في سير العملية الإنتاجية، أما بالنسبة لعمال الشركة فيتم صرف المكافآت والحوافز لهم في الوقت المناسب.

وكالات