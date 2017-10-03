مبيعات السورية للتجارة بالحسكة تتجاوز 468 مليون ليرة
تجاوزت مبيعات فرع المؤسسة السورية للتجارة في الحسكة منذ بداية العام حتى نهاية شهر أيلول الماضي 468 مليون ليرة سورية.
وبين مدير فرع المؤسسة الدكتور يوسف حياوي أن المبيعات خلال العام الجاري ارتفعت مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 10 ملايين ليرة سورية وذلك بسبب تحسن الأوضاع ما أتاح المجال لفتح صالات جديدة ومنافذ بيع إضافية وتزويد الصالات بتشكيلة واسعة من السلع والمواد الأمر الذي انعكس على تحسن المبيعات في صالات ومنافذ بيع فرع المؤسسة.
وأشار حياوي إلى أن المؤسسة ورغم ارتفاع أجور النقل البري والجوي خلال الفترة الماضية حاولت ضمن الإمكانات المتاحة التدخل الايجابي في الأسواق وكسر الأسعار خاصة المواد الأساسية الغذائية لافتا إلى أن المؤسسة بصدد افتتاح مركزين لبيع التبغ في مدينتي الحسكة والقامشلي قريبا.
ويتبع لفرع المؤسسة السورية للتجارة في الحسكة 12 منفذا للبيع موزعة في مدينتي الحسكة والقامشلي.
المصدر: سانا
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