مبيعات السورية للتجارة بالحسكة تتجاوز 468 مليون ليرة

تجاوزت مبيعات فرع المؤسسة السورية للتجارة في الحسكة منذ بداية العام حتى نهاية شهر أيلول الماضي 468 مليون ليرة سورية.

وبين مدير فرع المؤسسة الدكتور يوسف حياوي أن المبيعات خلال العام الجاري ارتفعت مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 10 ملايين ليرة سورية وذلك بسبب تحسن الأوضاع ما أتاح المجال لفتح صالات جديدة ومنافذ بيع إضافية وتزويد الصالات بتشكيلة واسعة من السلع والمواد الأمر الذي انعكس على تحسن المبيعات في صالات ومنافذ بيع فرع المؤسسة.