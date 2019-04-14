مبيعات الذهب في دمشق تتراجع لأدنى مستوياتها منذ سنوات

تراجعت مبيعات الذهب في دمشق لأدنى مستوياتها منذ سنوات و ذلك بسبب الجمود التي يضرب الأسواق، تزامنا مع الانخفاض الكبيرفي حركة مبيعات البيع والشراء إلى ما دون كيلو غرام واحد.



وأوضح إلياس أبو يقظان أن السبب وراء التراجع يعود للأوضاع الاقتصادية الحالية، ونار الشائعات التي تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي على حد تعبيره، كما أن حالة الجمود التي تعيشها الأسواق حالياً غير مسبوقة ترافقت بانخفاض كبير بحركة البيع والشراء التي تراجعت أمس إلى مادون الكيلو غرام واحد.



وحول أسعار الذهب في السوق المحلية أشار أبو يقظان إلى أن غرام الذهب من عيار 21 قيراط سجل سعر 19300 ليرة و عيار 18 قيراط 16543 ليرة ، والليرة الذهبية السورية 160 ألف ليرة والاونصة الذهبية السورية 700 ألف ليرة، و الليرة الذهبية الانكليزية عيار 22 قيراط 170 ألف ليرة والليرة الذهبية الانكليزية عيار 21 قيراط 160 ألف ليرة.