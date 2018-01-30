مبنى جديد لمجلس الشعب في كفرسوسة

قال مقرر لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الشعب محمد خير سريول إن المجلس بحاجة إلى أدوات تساهم في أداء الدور الذي هو من صلب عمله، كاشفاً عن استلام المجلس للأرض التي سيبنى عليها المبنى الجديد لمجلس الشعب ومقره منطقة كفرسوسة.

وأضاف سريول أن المجلس أعلن عبر المحافظة عن البدء ببناء المبنى الجديد للمجلس وهذا سيساهم في تعزيز الدور الرقابي للمجلس ولا سيما أنه سيكون وضع الأعضاء في المبنى الجديد أفضل من جهة تأمين المكاتب لكل عضو وهذا يساعد على وجود الأعضاء شبه الدائم في مبنى المجلس للاستماع لشكاوى المواطنين والتواصل مع الجهات المختصة في ذلك.