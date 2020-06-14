مبادرة لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة في اللاذقية

أطلقت محافظة اللاذقية بالتعاون مع الفعاليات التجارية مبادرة لتوفير المواد الغذائية في الأسواق الشعبية بأسعار مخفضة.



وجاءت هذه المبادرة خلال لقاء جمع محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم أمس السبت بعدد من أصحاب الفعاليات التجارية ومصنعي المواد الغذائية، وذلك في اطار تفعيل المبادرات وتسهيل تدخل الفعاليات التجارية في توفير المواد الغذائية ضمن اجراءات الحد من حلقات الوساطة التجارية.



وقال السالم "نعول على تفاعل اصحاب الفعاليات التجارية ومنتجي المواد مع هذه المبادرة من خلال التدخل بعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة وايجاد منافذ لها في الاسواق الشعبية".



تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي يشكو فيه اللاذقانيون من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، وعدم توفرها في صالات السورية للتجارة وخاصة فيما يتعلق بالرز والسكر والزيوت والسمون.





تلفزيون الخبر