مبادرة طبية في اللاذقية للعلاج بالمجان و 5مشاف خاصة تشارك بذلك

ضمن مبادرة أطلقتها نقابة اللاذقية لعلاج المرضى بشكل مجاني، تقدم 57 طبيباً للتطوع، وذلك نتيجة ارتفاع أجور المعاينة في العيادات الخاصة، في ظل الظروف الاقتصادي. الصعبة.



وأوضح نقيب أطباء اللاذقية منذر بغداد، أن المبادرة تضم جميع الاختصاصات (جراحة، قلبية، أطفال، أذنية، مخبرية، أشعة، عظمية، نسائية، تنفسية، عينية)، وذلك بشكل مجاني من أجل علاج المرضى الفقراء، وأضاف أنه تم مشاركة خمسة مشاف خاصة في هذه المبادرة.



وبالنسبة إلى آلية التنفيذ، أشار بغداد، أنه عند توجه المريض إلى فرع النقابة يتم تحويله إلى الطبيب المختص بقسيمة خاصة عليها ختم النقابة، مع اسم الطبيب المشارك في المبادرة، كنوع من التنظيم لإنجاح المبادرة ومعاينة أكبر عدد من المراجعين.



ودعا شركات الأدوية للانضمام لهذه المبادرة، معتبراً أن انضمام هذه الشركات سيعود بالفائدة بشكل كبير، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجميع من أطباء ومهندسين وفلاحين وعمال ومدرسين كل حسب موقعه لتخطي الوضع الصعب وتحسينه قدر المستطاع.



الوطن