مباحثات سورية روسية حول التعاون في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية

أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن التعاون مع الشركات الروسية العاملة في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية في المرحلة الماضية كان إيجابيا ومثمرا نتيجة التوجه الحكومي في سورية لزيادة وتوسيع التعاون مع روسيا الاتحادية في هذه المجالات.





وقال الوزير غانم في مستهل مباحثاته اليوم في موسكو مع ممثلي الشركات الروسية إننا “نطمح للارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية والعسكرية القائمة بين البلدين” مشيرا إلى أن الشركات الروسية لم تغادر سورية وبقيت تعمل فيها أثناء الحرب ضد الإرهاب.





ولفت غانم الى أهمية الاجتماعات الدورية بين الجانبين لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون التي تم التوصل إليها في اجتماعي سوتشي ودمشق للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التقني مع التقيد بالمواعيد الزمنية لتنفيذ مشاريع التعاون المشترك.





من جانبهم أكد ممثلو الشركات الروسية عزمهم مواصلة التعاون مع الجانب السوري وتجسيد مشاريع هذا التعاون في خارطة طريق في مجال الطاقة بجميع قطاعاتها الاستكشافية الجيولوجية والاستخراجية وإعادة تأهيل وتطوير حقول استخراج النفط والغاز ومناجم الفوسفات وقطاع التكرير وكذلك تنفيذ برامج تعليمية وأعمال ودراسات علمية مشتركة.





حضر المباحثات أعضاء الوفد المرافق للوزير غانم والسفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد.