مباحثات سورية- إيرانية لتطوير التعاون الاقتصادي الاستراتيجي المشترك

بحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم مع محمد إسلامي وزير الطرق وبناء المدن ورئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة بين إيران وسورية مجالات تطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والإنتاجية وخاصة في مجال النفط والصناعة النفطية.



وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في طهران اليوم عزمهما على الاستمرار في مسيرة التعاون الثنائي ورفع مستوى هذه العلاقات إلى مستوى العلاقة السياسية المتميزة بين البلدين.



كما شدد الجانبان على تحقيق شراكات حقيقية بين رجال الأعمال السوريين والإيرانيين في القطاعين الخاص والحكومي.



وأشار الوزير غانم إلى زيارته لمجمع عسلوية جنوب إيران للصناعات النفطية والبتروكيماوية وقال: إن هذه الزيارة شكلت فرصة للاطلاع على الإنجازات الإيرانية في مجال الطاقة والبتروكيماويات ونقل التجربة الإيرانية في هذا المجال إلى سورية.



ولفت الوزير غانم إلى اللقاء في غرفة الصناعة والمناجم والتجارة مع شركات القطاع الخاص الإيرانية في مجال النفط والصناعة النفطية، موضحاً أنه تم تبادل الآراء حول كل ما يلزم بشأن الاستثمار في سورية كما تمت الإجابة عن كل التساؤلات بهذا الخصوص.





إلى ذلك بحث غانم مع حسن دانائي فر مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية العراقية السبل الكفيلة للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتبادل التجاري بين سورية وإيران وما تتطلبه المرحلة الحالية والمستقبلية من مضاعفة الجهود المشتركة وصولاً إلى أفضل النتائج في المشروعات المشتركة بين الجانبين.



حضر الاجتماعات سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود والوفد المرافق للوزير غانم.



وبحث الوزير غانم أمس مع نظيره الإيراني بيجن زنكنه آفاق التعاون الاستراتيجي فيما يتعلق بالقطاع النفطي والصناعة النفطية.